Jóvenes renuncian a su trabajo sin pensarlo tanto

Periodista: David Sibaja.



Mientras muchos jóvenes buscan trabajo desesperadamente, otros promueven renunciar sin pensarlo; de hecho, hay videos de TikTok que lo comprueban.



Estas propuestas son tendencia en la red. Imagínese que en España, una de cada tres personas quieren dejar su trabajo. A pesar de que en nuestro país no existe esa estadística, quisimos saber cómo reaccionarían los jóvenes a una serie de polémicas en su trabajo, porque todo parece indicar que ellos son más impulsivos para dejar un empleo.



En la Universidad de Costa Rica, nos encontramos con tres jóvenes, quienes respondieron a estas tres preguntas: ¿qué haría usted si el ambiente laboral es un poco tóxico?, ¿qué pasaría si su jefe le cambia las condiciones laborales?, ¿qué haría si la empresa no le ofrece ninguna opción de crecimiento? (ver nota completa en el video adjunto).



En todas las respuestas, los jóvenes dijeron que buscarían otra opción laboral y que dejarían ese puesto. Para ellos, su crecimiento personal es clave, así como un ambiente sano, algo que no sorprende a los expertos de Cinde.



“Llegan al empleo y aprovechan las oportunidades de crecimiento y de aprendizaje que se les ofrecen, pero realmente tienen un menor apego a la permanencia en el tiempo”, explicó la directora Clima de Inversión de Cinde, Vanessa Gibson.



Ahora vamos al otro extremo, a doña Guiselle Chaves y don Francisco Rojas, dos experimentados trabajadores, les hicimos las mismas preguntas; pero, debido a su experiencia, ellos manifestaron que prefieren negociar con su jefe sobre los cambios antes de tomar una decisión apurada de renunciar, en especial por las responsabilidades en el hogar.



Hoy, para muchos jóvenes de Costa Rica, las necesidades fisiológicas, sociales, de seguridad y de autorrealización son indispensables para un empleo, en un país con 164.807 desempleados, donde 51.000 son personas entre los 15 y 24 años.