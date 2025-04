Jóvenes enfrentan mayores problemas para generar riqueza

El dinero es el deseo de muchos, pero construir la riqueza no es igual de fácil para todos, en especial si hablamos de diferencias de edad.



Hoy le vamos a contar la historia de María Salas y Paola Campos, ambas emprendedoras.



Salas cuenta con una aplicación llamada “Upee”, donde dan cupones de descuento en cientos de comercios a quienes se suscriban. Doña Paola Campos, por su parte, es dueña de una soda y centro de eventos para empresas, un negocio que adquirió a los 30 años, pero que empezó su mamá.



Lo que nadie cuenta es la vivencia de ellas para generar riqueza, algo que a muchos jóvenes se les dificulta, una situación que hoy ellas valoran aún más, con consejos más que valiosos.



Quienes son más jóvenes en el país suelen enfrentar más dificultades para generar patrimonio. De hecho, un estudio de la empresa Sirú Financiero encontró grandes diferencias en el dinero que poseen las personas (ver nota completa en el video adjunto).



Un menor de 35 años cuenta con alrededor de ¢613.000 en su cuenta bancaria, el saldo sube a ¢970.000 entre los 35 y 49 años; entre los 50 y 64 años aumenta a ¢1.517.000 y los adultos mayores cuentan, en promedio, con ¢1.200.000.



“Este patrimonio familiar varía a través del tiempo: no es lo mismo el patrimonio de un adulto joven que viene adquiriendo sus primeras deudas y bienes, como un vehículo o casa, que conforme las personas van atravesando el ciclo de vida, haciendo que sus deudas vayan bajando”, dijo Josué Rodríguez, experto de Sirú Financiero.



La diferencia se hace mayor si hablamos de activos financieros, esos en los que probablemente muchos jóvenes de 20 años no piensan. Una persona menor de 35 años cuenta con ¢2.050.000 de activos como parte de su patrimonio, el monto asciende a ¢13.500.000 en las personas entre 35 y 64 años; sube aún más, hasta los ¢16.000.000, en las personas entre 50 y 64 años, y los adultos mayores cuentan con hasta ¢33.000.000 de activos financieros.



Basados en esta realidad, la pregunta es: ¿por qué a los menores de 35 años les cuesta más trabajo generar riqueza en nuestro país?



“En primera instancia porque tienen una percepción de que el futuro es muy lejano, la jubilación, comprar un activo o formar una familia son metas muy lejanas, hay tendencia a subestimar cuanto se necesita para lograr una independencia financiera”, explicó el economista Vidal Villalobos.



Siete de cada 10 personas desempleadas en el país tienen menos de 45 años, de esos tres de cada 10 son jóvenes menores de 24 años, un problema que afecta su vida futura, pensando en la vejez.