Inscribir bicimotos ya es obligatorio: estos son los requisitos para circular legalmente

Las bicimotos dejaron de ser únicamente una alternativa económica de transporte. Con la entrada en vigencia del reglamento que desarrolla las modificaciones legales aprobadas el año anterior, muchos propietarios ahora deben cumplir una serie de requisitos para evitar sanciones e incluso el retiro de sus vehículos.

Carlos Alberto Miranda Álvarez compró una bicimoto hace dos años para trasladarse al trabajo y ahorrar dinero. Sin embargo, hoy su principal preocupación no es el costo del combustible, sino la dificultad para inscribir el vehículo y cumplir con todas las exigencias legales (ver video adjunto).

Como él, numerosos propietarios adquirieron estos vehículos sin saber que, dependiendo de sus características, debían registrarlos para poder circular.

Los recientes operativos de la Policía de Tránsito ya evidencian las consecuencias para quienes no cumplen con la normativa.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) establece que las bicimotos con motores superiores a 50 centímetros cúbicos son consideradas motocicletas, por lo que deben cumplir las mismas obligaciones que cualquier otro vehículo de esa categoría.

El Registro Nacional recuerda que el trámite de inscripción debe realizarse por medio de un abogado y notario, utilizando la Ventanilla Digital, ya que el propietario no puede gestionarlo directamente ni de manera presencial.

Además, el vehículo debe cumplir todos los requisitos técnicos y fiscales establecidos para ser inscrito legalmente.

Una vez registrado, el propietario también deberá portar placa, marchamo, revisión técnica al día y la licencia correspondiente para poder circular.

Las autoridades recuerdan que, aunque la reforma legal fue aprobada el año pasado, es hasta este año cuando entró en vigor el reglamento que define cuáles vehículos son considerados motocicletas y cuáles continúan siendo bicicletas.

Antes de adquirir una bicimoto o continuar utilizando una que ya posee, especialistas recomiendan verificar si es posible cumplir con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Solo durante lo que va de 2026 se han registrado 8.726 bicimotos en el país, un promedio de 48 inscripciones diarias.

Las autoridades insisten en que desconocer la legislación no exime de sanciones y que cumplir con los requisitos puede marcar la diferencia entre seguir circulando o ver cómo una grúa retira el vehículo.