Indignación en Desamparados porque alumnos de sexto grado tienen dos meses sin maestra

Las mamás se acostumbraron a llevar a sus hijos de lunes a viernes; pero, en la entrada se topan avisos que indican que, debido a que no se nombran las plazas, los niños no tienen lecciones.



“A veces, los niños están con un maestro de otra sección, a veces sí les dan, a veces no les dan. Un día sí, un día no y le comunican a uno hasta las cinco de la tarde, uno está en esa llamadera y le dicen que llame a las cinco para ver si tienen maestros o no”, comentó Iveth Vílchez, una de las madres molestas.



Además, los responsables deben pagar el transporte de los estudiantes de manera completa, aunque las lecciones sean inconstantes.