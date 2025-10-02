Hundimiento en Desamparados se “tragó” a señor de 76 años: “Me fui hasta las orejas”

"Ahí esa vara se hunde, tiene cuando menos cinco metros de profundidad. Era como una arena movediza. No podía salir. Las botas no las encontraba. Me salvé de que no me picaran las hormigas. Yo no me canso de darle gracias a Dios".



Así narró don Herminio Fallas el incidente que vivió el miércoles, cuando cayó a un enorme hundimiento en la acera de una calle en Torre Molinos de Desamparados, que pasa por el Colegio de Contadores (vea video adjunto).

En conversación con el programa Calle 7, este adulto mayor de 76 años explicó que él suele caminar por el centro de la acera, pero que de un pronto a otro, se precipitó en el hueco, sin entender todavía qué fue lo que le pasó.

"Yo no sé si todavía estaba el piso de la acera, porque yo no me di cuenta. Yo vengo por la acera, por el centro. Pero cuando yo puse el pie derecho me fui hasta las orejas", comentó Fallas.



Precisamente, un equipo del espacio televisivo, conformado por el periodista David Sibaja y el camarógrafo Hugo Portugués, asistió al adulto mayor tan pronto observaron lo sucedido.

El propio comunicador, con ayuda de otro ciudadano, sacaron con sus manos a don Herminio del hueco en el que había caído.

Fallas presentaba algunos raspones, pero asegura estar bien, sin golpes de consideración. “Nada me sucedió, tuve la gran dicha y la gran bendición de que en ese momento ustedes me vieron”, dijo la mañana de este jueves en conversación con Sibaja.

La vocera del Área Territorial de la Municipalidad de Desamparados, Alejandra Cordero, apuntó que la ruta en la que se dieron los hechos es de travesía y que, por ende, el mantenimiento y la reparación de la vía corresponden al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Pero la funcionaria apuntó que, mediante informes preliminares, se determinó que la situación pudo haber sido provocada por una mala ejecución de la obra por parte de “otra institución”.

Sobre el particular, Teletica.com tiene en trámite una solicitud ante la oficina de prensa de la cartera.