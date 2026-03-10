Hospital San Juan de Dios en alerta: 40% de pacientes falta a sus exámenes de laboratorio

Cerca de 220 personas pierden su cita diariamente para análisis de sangre, orina y heces, afectando la eficiencia de la seguridad social y retrasando diagnósticos críticos.



El Hospital San Juan de Dios hizo un llamado urgente a la población ante el elevado índice de ausentismo en su Servicio de Laboratorio. Se estima que un 40% de los asegurados no asiste a sus citas programadas, lo que representa un desperdicio de recursos en un sistema que procesa cerca de 500.000 análisis mensuales (ver video adjunto).



Perder un cupo no solo atrasa la atención médica del paciente, quien llega a la consulta con el doctor sin los resultados necesarios para ser valorado, sino que también deja a otra persona sin un espacio valioso. En el mercado privado, realizarse un examen general de sangre, uno de heces y uno de orina tiene un costo total aproximado de 25.000 colones, mientras que en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el trámite es parte del servicio de salud pública.



Las autoridades recomiendan a los usuarios revisar su boleta de cita, asistir en ayunas si es necesario y presentarse puntualmente con su cédula de identidad. Además, se insta a quienes no puedan asistir a cancelar con antelación para ceder el espacio a otros pacientes que lo necesiten.