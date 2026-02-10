Hospital abre procedimiento disciplinario tras reportar muerte de paciente por error

Periodista: Pablo Campos.

El Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón, abrió un procedimiento administrativo disciplinario tras reportar la muerte de un paciente por error (ver video adjunto).

Así lo confirmó el doctor Carlos Argüello Castro, jefe del Servicio de Emergencias del centro médico, tras una consulta de Calle 7 Informativo.

Precisamente, el programa de Teletica dio a conocer el caso de Higinio Sobalbarro, de 67 años, vecino del cantón número 19 de la provincia de San José. Él estuvo internado durante 10 días debido a una cardiopatía y, pese a que se le dio de alta en el hospital, fue declarado como fallecido en los sistemas internos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en el Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Además del susto que vivieron los familiares al ser notificados del supuesto deceso, el error le impidió al asegurado recibir su pensión y a una cita médica de seguimiento, “ya que estaba fallecido”.

Ante esta situación, el doctor Argüello contestó lo siguiente:

“Me permito indicarle que, recientemente, esta jefatura tuvo conocimiento de que se presentó un error en la confección de un acta de defunción. Dicho error ya fue subsanado de forma oportuna por el mismo médico que lo cometió, conforme a los procedimientos establecidos para esos casos.



“No obstante, a raíz de la denuncia recibida, se ha iniciado un procedimiento administrativo disciplinario, con el objetivo de intentar determinar la verdad real de los hechos y los factores que pudieron haber propiciado esta situación. Situación que, si bien posiblemente no sea la primera vez que ocurre a nivel nacional, si es muy poco usual que ocurra”, indicó el jefe de Emergencias.

El mismo médico investigado pidió al TSE, 13 días después, revertir la situación, algo que se hizo el 13 de enero de 2026.

“Tan pronto se comunica la situación de parte de los médicos, se gestiona lo correspondiente para subsanarlo con la mayor celeridad posible y así evitar mayores inconvenientes a las personas afectadas”, detalló Luis Bolaños, director general del Registro Civil.

El jefe de Emergencias del Escalante Pradilla aseguró que el procedimiento administrativo está en curso y “por razones de prudencia institucional, esta jefatura se abstiene de brindar detalles adicionales que puedan interferir con la investigación”.