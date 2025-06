‘Ghosting’ laboral: la práctica de desaparecer del trabajo sin decir una palabra

Son las siete de la mañana. Las oficinas ya abrieron sus puertas. Los trabajadores comienzan a llegar… pero falta una persona. La chica nueva. No contesta el celular. No hay señales. Es como si hubiera desaparecido.

Este fenómeno tiene nombre: ghosting laboral. Una tendencia que ha comenzado a preocupar a empresas de todo el mundo, especialmente por su alta incidencia entre jóvenes de la generación Z.



Calle 7 Informativo conversó con “Andrea” —nombre ficticio para proteger su identidad—, quien compartió una experiencia cercana. “Alguien muy cercana a mí fue contratada en un restaurante, ya firmó contrato y todo, pero me cuenta que no sabe si va a ir a su primer día de trabajo, que es en las próximas semanas”, relató.



Según un estudio de la plataforma de empleo Indeed, 8 de cada 10 jóvenes decide no presentarse a su primer día de trabajo, pese a haber pasado todas las etapas de selección y tener un contrato firmado.



Los motivos son variados. Algunos mencionan ansiedad o estrés. Otros, razones económicas. Incluso hay quienes lo hacen como forma de protesta. La investigación señala que, en Estados Unidos, un movimiento en redes sociales alienta a los jóvenes a ejercer esta práctica para reclamar mejores condiciones laborales y mayor control sobre sus trayectorias profesionales.



Sin embargo, esta conducta no está exenta de riesgos. El ghosting laboral puede considerarse abandono de trabajo y, en algunos casos, conllevar consecuencias legales, incluyendo demandas por daños y perjuicios por parte del empleador.



Todos los detalles están disponibles en el video adjunto en la portada del artículo.