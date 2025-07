¿Fue víctima de un asalto? Siga esta guía para denunciar ante el OIJ

Cada día, un promedio de 21 personas son víctimas de asalto en Costa Rica. Más allá de las estadísticas, cada caso deja huellas profundas, como lo vivió doña Luz Picado.



“Es una experiencia muy difícil, a mí me asaltaron al mediodía cerca de mi casa”, relató.



O el caso de doña Amanda Rodríguez, quien también fue víctima de un carterista: “La gente le dice a uno que son cosas materiales, pero cuesta ganarse esas cositas”, expresó.



Ambas comparten una experiencia dolorosa, pero su reacción fue diferente: doña Amanda sí acudió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a interponer la denuncia; doña Luz no lo hizo.



Durante los primeros seis meses del año, el OIJ registró 3.957 denuncias por asalto, lo que equivale a 21 víctimas diarias. Sin embargo, esta cifra no contempla a quienes optan por no denunciar, ya sea por desconocimiento o por creer que el proceso es complicado.



Por eso, a continuación le explicamos el ABC para presentar una denuncia ante el OIJ:



Oficinas abiertas 24/7

Puede acudir en cualquier momento a las oficinas de recepción de denuncias, ubicadas en los distintos juzgados del país.



Lleve su identificación

Debe presentar su cédula, así como tener claro el lugar y la hora del hecho. También es útil brindar cualquier detalle del incidente.



Observe con atención

Sabemos que es un momento difícil, pero intente recordar características físicas del agresor, como tatuajes, cicatrices o forma de hablar.



No necesita pruebas

No se requiere llevar pruebas para denunciar. Sin embargo, si cuenta con testigos o videos, estos pueden ser de gran ayuda para la investigación.



Para más información sobre el proceso o para localizar la oficina del OIJ más cercana, puede llamar al 2295-3000.



Repase toda la información detallada en el video que aparece en la portada del artículo.