Flota vehicular crece sin control: “En mi casa había un carro, pero ahora son 11”

Periodista: Rubén McAdam.



Costa Rica está saturado de presas. Si no, que se lo diga Ligia Rojas, a quien un equipo de Calle7 Informativo conoció en el centro de Cartago. Para evitar el estrés del congestionamiento vial, prefiere caminar.



“Sí manejo, pero ya casi no me gusta. Muchas presas, mucho estrés. Ahora me siento más cómoda caminando”, expresó doña Ligia.



Caminando con ella estaba Maritza Leitón, quien es el claro ejemplo de por qué existen presas en el país (ver nota completa en el video adjunto).



Doña Maritza y su esposo tuvieron un solo carro en su casa desde la década de los ochenta. Ahora, sus cinco hijos han crecido y se han casado. Cada uno tiene su propio vehículo, al igual que sus parejas. Donde antes había un solo carro, ahora hay 11. Así se multiplicó la flota vehicular costarricense.



La dimensión de las presas en el país es tal que, por ejemplo, la autopista General Cañas mide 11 kilómetros de distancia. Si cada carro mide, en promedio, cuatro metros, la carretera tiene una capacidad de 2.750 vehículos por carril. Como son tres carriles, la capacidad total es de 8.250 autos. Sin embargo, según un análisis del INEC, esta vía reporta un tráfico de 14.612 vehículos al día.



“Eso no se resuelve solo con hacer carreteras. A veces es cuestión de diseñar las intersecciones. Haciendo semáforos, rotondas y rediseñando los tiempos de los semáforos, el congestionamiento puede mejorar”, expresó el director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Guillermo Carazo.



Costa Rica es el tercer país con mayor densidad vehicular de Latinoamérica, según un estudio publicado por el Estado de la Nación. La realidad no parece cambiar en un futuro cercano. Es más, según palabras de Carazo, “el panorama no es muy alentador”.



En horas pico, los cantones con mayor saturación vehicular son: Tibás, Flores, San Pablo de Heredia y Montes de Oca, según el Informe de Competitividad 2024.