Falta de regulación en Costa Rica permite que cualquier persona enseñe a otra a manejar

Periodista: Rubén McAdam.



Visualice esta escena: usted va manejando por la carretera excediendo el límite de velocidad; probablemente se saltó un par de altos. Se escuchan los pitos de otros carros reclamando por sus imprudencias. De repente, sin previo aviso, todo se va a negro. No hay ruido, no hay velocidad. Acaba de tener un accidente de tránsito y acaba de fallecer.



Este escenario es más común de lo que parece. Durante el último año, 505 personas perdieron la vida en las calles del país. En 2022, fueron 484 las víctimas en sitio por esa causa.



Meyling Elizondo conoce muy bien esta historia y esta cifra. Ella quiere aprender a manejar, pero quiere hacerlo bien. Busca evitar aprender las malas mañas que algún cercano o familiar pueda enseñarle (ver nota completa en el video adjunto).



“Para mí, aprender a manejar es una responsabilidad muy grande, hay que hacerlo bien porque yo no quiero poner la vida de nadie en riesgo”, aseguró Elizondo.



Bajo esta línea de pensamiento, Meyling se cuestiona, ¿entonces quién puede enseñar a manejar en Costa Rica? La respuesta corta es que cualquiera puede hacerlo sin ningún problema, siempre y cuando no haya fines comerciales de por medio. Si es una escuela de manejo para lucrar, la situación cambia un poco.



¿Pero cómo las regulan?



Según información suministrada por el director interino del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), Carlos Rivas, para que una escuela de manejo funcione, su responsable deberá:

Ser mayor de edad​.

Poseer alguna licencia de clase B y cinco años de experiencia.

Haber obtenido bachillerato de secundaria.

Buscan actualizar la normativa