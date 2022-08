Extorsión en 'Only Fans': Víctima tuvo que comprar iPhone y dar dinero a una mujer

Por Calle 7 Redacción | 25 de agosto de 2022, 15:10 PM

Ingresar a Only Fans para observar contenido de algunas mujeres se convirtió en la peor pesadilla para un vecino de San José: una vez que adquirió un "paquete", lo comenzaron a extorsionar.

El usuario, quien prefirió mantener su identidad en secreto, explicó a un equipo de Calle 7 que la mujer le pidió hacer el negocio por WhatsApp, para así evitar las comisiones de la aplicación. Fue ahí, después de comprarle fotos y videos, que le indicó que era menor de edad: le pidió dinero y un celular último modelo a cambio de no denunciarlo (ver video adjunto).



“Entre sus condiciones, dinero en efectivo y me solicitó, además, un iPhone 12. Tuve que ir al ICE a sacarle un plan a mi nombre, obviamente el número no se lo di, simplemente le di el celular”, recordó.



Días después de que pagó por el dispositivo móvil para que la dejara en paz, la mujer lo contactó, nuevamente, para pedirle más dinero. Desde enero, este hombre ha seguido recibiendo mensajes.



Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuatro de cada 10 víctimas de extorsión en Costra Rica ingresaron a un sitio de servicios sexuales. Solo este año, 179 personas fueron extorsionadas; en 2021, se registraron 270 casos.



Johnny Chacón, de la Sección de Delitos Varios de la Policía Judicial, explica cómo funcionan este tipo de extorsiones. “Estamos hablando de que varían entre ¢300 mil hasta ¢600 mil, en una primera vez, porque cuando acceden al primer pago, las personas extorsionadoras ven la vulnerabilidad de estas víctimas y así les continúan solicitando dinero”, indicó.



