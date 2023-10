Estudiantes de más de 8 mil escuelas y colegios públicos reciben materias incompletas

“Nos sentimos completamente a la deriva porque no tenemos una ruta clara, no sabemos para dónde vamos, según nosotros vamos con los programas, con los conocimientos que nosotros tenemos, pero que nos especifiquen bien qué debemos de realizar, no lo tenemos muy claro”, reconoció Marcela Vargas, directora de la escuela Ismael Coto de Alajuelita.