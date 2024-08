Estudiantes cierran colegio en Tambor de Alajuela y exigen despido de directora

Periodista: David Sibaja.



Las protestas en el Liceo Tambor, en Alajuela, continúan. A los alumnos les dijeron que la directora no regresaría al colegio por esta semana; pero se llevaron una sorpresa este miércoles cuando la funcionaria llegó.

Tras una mañana intensa, inició un diálogo entre los estudiantes y ella, un proceso que no tenía nada de negociación (ver nota completa en el video adjunto).

“Es que cómo voy a hablar, si llego el primer día y ustedes saben lo peligroso que es que ella (una estudiante) diga que le jalé el brazo”, afirmó la directora, quien le pidió a este medio no mencionar su nombre.

Por otro lado, los alumnos reprochaban los supuestos malos tratos de la docente durante el pasado. “Yo vi lo que usted hizo, yo vi todo lo que usted hizo”, decían constantemente.

Los menores no quieren que la directora siga; pero la directora no se quiere ir… ¿Qué dice el Ministerio de Educación Pública (MEP) al respecto?

“Estamos a la espera de lo que dicte el régimen disciplinario. De mi parte, como director regional, lo que voy a hacer es una instancia de diálogo”, explicó el director regional del MEP, Francisco Corella.

Este jueves, la directora no se presentó porque tenía una cita. Los alumnos no descartan mantener un cierre del colegio este viernes 23 de agosto si no se hace un traslado de la docente a la que hace dos años se investigó por aparentes agresiones contra estudiantes, caso que fue archivado y, por ende, se ordenó su regreso al centro educativo.

Los manifestantes recolectaron firmas para exigir la salida de la directora, mientras que los padres confirmaron una reunión para tomar cartas en el asunto.