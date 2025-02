Estos son los hospitales de la CCSS con más quejas de los usuarios

Periodista: Berny Jiménez.



Ante los largos tiempos en espera en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las quejas van y vienen. En medio de este laberinto de trámites, existen las Contralorías de Servicios, pero ¿será que la gente las utiliza?



“No, la verdad creo que depende de las quejas, en algunos momentos no son efectivas”, “yo sí, pero no siempre me favorecen”: son algunas de las consideraciones de los usuarios.



En el país hay 29 contralorías en hospitales y 53 en áreas de salud, pero hay un faltante de 56 para cubrir todo el territorio nacional.



“El proceso está en trámite, ya solicitamos la aprobación de las plazas, pero dependemos del presupuesto”, señala Mauricio Chacón, jefe del Área de Protección al Usuario de la CCSS.

Siete usuarios por hora fueron atendidos en estas oficinas el año anterior: el Hospital San Juan de Dios es el que lidera con 4.619 atenciones a usuarios; sin embargo, si lo vemos por gestiones, la cifra se multiplica:

Hospital San Juan de Dios: 16.719.​

16.719.​ Hospital San Rafael de Alajuela: 12.351.

12.351. Hospital San Vicente de Paúl de Heredia: 9.298.

En la CCSS insisten en que ninguna denuncia se pierda, ya que se pueden presentar de manera escrita y digital, con nombre, cédula, la descripción de lo ocurrido y cualquier otra prueba que el asegurado pueda recopilar.