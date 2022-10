Estos son los cinco casos en los que el INS ya no cobrará el deducible extra

Por Calle 7 Redacción | 21 de octubre de 2022, 17:16 PM

Periodista: Joshua Quesada

Si las lluvias afectaron su vehículo o si chocó mientras transitaba por el carril de buses, el Instituto Nacional de Seguros (INS) ya no le cobrará los deducibles especiales para estos y otros casos.



”En un proceso de indemnización al asegurado se le deduce del monto a indemnizar un deducible; pero hay situaciones muy específicas en las cuales se les debe rebajar un deducible adicional, a esto se le conoce como ‘deducible especial’, y ahora eliminamos cinco condiciones en específico que vienen a impactar de forma favorable a los clientes”, explica Marjorie Rivera, Subjefe de la Dirección de Automóviles.

Daños por inundaciones



Entre los cinco escenarios que dejarán de cobrar el deducible extra se encuentran aquellos en los que un vehículo asegurado sufre alguna afectación por inundaciones o por el desbordamiento del alcantarillado público.



Menores de 25 años que conducen maquinaria pesada



Si el conductor asegurado tiene una edad menor a los 25 años y conduce algún vehículo como grúas, autobuses o busetas de transporte remunerado para personas y estudiantes, se exime del cobro adicional.



Esta categoría incluye también aquellos vehículos que tengan un peso bruto igual o superior a las 10 toneladas.



Cabe destacar que este beneficio no incluye a los conductores de taxi.



Cuando se excede el plazo para la valoración de los daños



Hasta ahora, los asegurados contaban con 10 días hábiles para realizar la valoración de los daños de sus vehículos siniestrados. Ahora, ese deducible no se cobrará cuando el asegurado se exceda del plazo establecido.



Choques con cuadraciclos



Los asegurados que sufran accidentes mientras conducen triciclos o cuadraciclos con cilindrajes iguales o inferiores a los 550 centímetros cúbicos en carreteras no primarias, se eximirán del cobro adicional.



Esto también incluye los casos donde el asegurado no cuente con la licencia del tipo A, pero sí con la del tipo B1.



Choques en el carril exclusivo para buses



Los conductores involucrados en un choque producido mientras transitan por el carril de uso exclusivo para el transporte público o incluso si lo hacen contra vía, también se eximirán del cobro adicional.