Esto pasa en su cerebro cuando alguien le da un buen cumplido

¿Hace cuánto no recibe un cumplido sincero?



Un mensaje positivo puede tener un impacto profundo, tanto emocional como fisiológico, según lo reveló un estudio de la Escuela de Psicología de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Al recibir un cumplido, el cerebro libera dopamina y serotonina, dos hormonas relacionadas con la sensación de bienestar.



Para comprobar ese efecto en la vida cotidiana, un equipo de Calle 7 Informativo (C7I) salió a las calles de San José con una propuesta sencilla: entregar papeles con frases positivas a personas elegidas al azar.



Algunos de los transeúntes se sorprendieron al recibir el mensaje. Otros simplemente sonrieron, mientras que algunos le restaron importancia al contenido de la nota. Sin embargo, la dinámica no buscaba una respuesta uniforme, sino evidenciar cómo un mensaje inesperado puede influir en el estado de ánimo de alguien.



Aunque no existen cifras oficiales sobre cuántos cumplidos o frases alentadoras recibe una persona al día, la mayoría coincide en que no son tantos como deberían.



El estudio también aclara que la forma en la que se da un cumplido influye directamente en su impacto. Por ejemplo, en lugar de decir “me gusta tu risa”, es preferible expresar cómo lo hace sentir: “Oírte reír me da ganas de reír también”.



Una frase sincera, bien intencionada y personalizada puede hacer una gran diferencia en el día de alguien.



Le invitamos a ver las reacciones de este experimento urbano en el video que aparece en la portada de este artículo.