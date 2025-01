Estas son las lesiones más comunes provocadas por el trabajo doméstico

Periodista: Berny Jiménez.



A veces dejamos bien limpia la casa, pero ¿a qué costo? Fácilmente, usted podría llevar 15 años haciendo oficio, traducidos en 33 mil horas, valoradas en ¢64 millones. ¿Qué haría con ese dinero? Porque barrer, levantar objetos y hasta limpiar superficies podrían generarle graves problemas en el futuro.



“Las principales lesiones que son motivo de consulta se presentan en la espalda, los brazos y los hombros, además de que las lesiones por el trabajo doméstico no son traumatismos espontáneos, sino por largas exposiciones a movimientos que generan desgaste”, asegura Hugo Garita, fisioterapeuta de Kinergia CR.

Al barrer, una mala postura de la columna con un movimiento de muñeca pueden causar desde contractura hasta hernias (ver video adjunto).



“Las epicondilitis son muy comunes en los brazos por movimientos repetitivos, que solo de la mano de un profesional podría tratarse”, menciona Garita.

Alzar objetos también compromete su espalda si al agacharse no flexiona sus piernas para apoyar el peso en estas y no en su espalda, algo que le ha generado a Leila Gutiérrez mucho malestar en su nervio ciático.

“En mi casa, la que me ayuda es mi hija a hacer oficio, porque a mí me responde mucho la espalda y hacer ejercicio me ha ayudado a fortalecer la zona lumbar”, contó la paciente.