Estas características le permitirán identificar qué insectos pican a sus hijos

Periodista: Rubén McAdam.

En Costa Rica hay alrededor de 25.000 especies de insectos, según la Universidad de Costa Rica (UCR). Algunos de ese montón, son los que molestan a Adonay Elizondo y su familia. El problema viene cuando estas picaduras se inflaman más de la cuenta.



“Todos somos dulcititicos (sic) para los mosquitos, en especial mi hija. A ella sí la pican bastante los mosquitos o los bichos. Uno a veces no sabe ni qué ponerse para las picaduras”, le explicó esta madre a Calle 7 Informativo (C7I).



Pero, para que no le pase las de doña Adonay, le decimos cómo puede identificar los tipos de picaduras. Según la Academia Americana de Pediatras, en su libro Caring for your Baby and Young Children, se indica que así puede diferenciar los tipos de piquetes:

Mosquitos: sus picaduras tienen características protuberancias dolorosas y producen comezón; pueden convertirse en pequeñas ampollas. Estas picaduras desaparecen frecuentemente en un día, pero pueden durar más.​

Pulgas: se identifican, usualmente, por la presencia de varias protuberancias pequeñas que se agrupan, a menudo en donde la ropa se ajusta mucho al cuerpo (cintura, nalgas).



Chinches: las picaduras de chinches se caracterizan por protuberancias rojas y que causan comezón (que ocasionalmente presentan una ampolla en la punta); usualmente, hay de dos a tres en fila.

Hormigas: con frecuencia, se experimenta dolor inmediato y sensación de ardor después de una mordida, seguido de hinchazón.

Abejas: se produce dolor inmediato y rápida hinchazón luego de un aguijonazo. Algunos niños presentan reacciones graves, tales como dificultad para respirar y urticaria en todo su cuerpo.

Lo recomendable es, acudir con un profesional cuando una picadura esté muy inflamada y lo más importante, no se rasque, porque la piel puede sufrir lesiones.