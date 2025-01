Esta es la razón por la que cuesta hacer amigos después de los 40 años

Periodista: Berny Jiménez.



¿Cuántos amigos tiene usted? A lo mejor recuerde el grupo del colegio o de la universidad, mientras cuenta con los dedos de la mano los amigos que hoy mantiene.



Un estudio publicado en la revista Francia Oeste, en los Estados Unidos, en el 2019, reveló que después de los 40 años la habilidad para vincularse con nuevas personas merma (ver video adjunto).

La razón se debe a que el concepto de amistad evoluciona y hace que pueda perderse esa espontaneidad para conocer a otros; además de volvernos más selectivos.



“El tema es que los amigos no se determinan necesariamente por el tiempo, por la infancia o por la universidad, sino dependiendo del ciclo de la vida en el que nos encontremos”, señala Marianella Monge, psicóloga.



Esta habilidad hace que incluso algunos pongan a prueba a sus amigos: “A mí me llegan con un chisme e inmediatamente lo catalogo como un conocido, pero no como un amigo”, señala Pamela Delgado.



Múltiples estudios confirman que los amigos reducen el estrés y proporcionan seguridad, pero no deje que rebasados los 40 años la amistad se convierta en una nostalgia, mejor ejercite esta habilidad, ¡sí se puede!