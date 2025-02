Esta es la razón detrás del auge de los productos chinos en Costa Rica

Periodista: Berny Jiménez.



Imagínese hacerse socio de su vecino y, 14 años después, convertirse en el segundo proveedor más importante. Ese es el resumen de la historia comercial entre Costa Rica y China, una relación que, según la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), solo el año anterior movió más de $3 mil millones en importaciones de todo tipo de productos.

Autos, textiles, calzado y teléfonos inteligentes constituyen la mayoría de bienes que ingresan de nuestro país desde China, una oferta que crece todos los días (ver nota completa en el video adjunto).



“Ayer fui por unas medias y terminé comprando unas pantuflas”, “venía por un llavero y vea todo lo que llevo”: esas son algunas de las consideraciones de usuarias del “China Mall”, el único establecimiento de dos pisos que abrió sus puertas frente a la terminal de Tracopa, en noviembre del año pasado, y hoy es un destino obligado de los amantes de las compras a detalle.



“Las relaciones entre ambos países aumentan a un ritmo de un 10% anual”, señala Guillermo Zúñiga, de Procomer, sobre la relación entre ambos países, en el marco del nuevo año chino.



La oferta no solo se basa en productos y servicios, sino en la gastronomía, que acompaña a más de un tico en sus mandados a San José:



“A mí me encanta venir a estos lugares porque, además de que la calidad ha ido aumentando, todo lo consigo en un mismo lugar”, contó Ana Saborío, quien en compañía de su nieta sale del mall llena de compras, algunas necesarias y otras, como nos dice su nieta, no tanto.