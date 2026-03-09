Escuela se adelantó al MEP: quitó celulares en 2023 y cambió la convivencia estudiantil

Mientras el Ministerio de Educación Pública (MEP) implementó medidas estrictas contra el uso de celulares en centros educativos durante este 2026, la Escuela Honduras, ubicada en Santa Ana, se adelantó a esa política desde el 2023 y hoy se perfila como un ejemplo para la educación costarricense.



En este centro educativo es difícil ver a estudiantes utilizando dispositivos electrónicos. Los recreos se dedican a jugar y comer, pero, sobre todo, a compartir entre compañeros.



La medida, que además contó con el respaldo de padres de familia y docentes, ya muestra resultados positivos. Desde que se retiraron los celulares, los casos de bullying desaparecieron y, en tres años, nunca ha sido necesario activar el protocolo por agresión entre estudiantes (ver video adjunto).



“La interacción entre estudiantes cambió y es más positiva y no hemos tenido ningún incidente relacionado con violencia dentro del centro educativo”, explicó la orientadora Gabriela Ramírez.



Dentro de las aulas, el nivel de concentración y participación de los estudiantes también aumentó considerablemente, lo que, según las autoridades del centro, demuestra que es posible desarrollar un proceso educativo de calidad sin distracciones tecnológicas.



“Estamos muy orgullosos de los chicos y de ver cómo han mejorado su rendimiento en el centro educativo, los padres han sido claves para ayudarnos a implementar el modelo de cero celular”, dijo Paula Vargas, directora de la Escuela Honduras.



Como parte de este modelo, cada aula cuenta con un reloj que marca los momentos del día en los que los estudiantes requieren pausas activas para retomar la atención. Cuando llega ese momento, se realiza un breve receso dentro del aula para utilizar juegos de mesa y luego continuar con las lecciones.