Escuchar sonido de notificaciones del celular le causa ansiedad a siete de cada 10 jóvenes

Lo que en su momento fue creado para avisarnos que teníamos un mensaje pendiente, hoy se ha convertido en un generador de ansiedad para muchas personas. Siete de cada 10 jóvenes sienten ansiedad al escuchar el sonido de las notificaciones, según el Colegio de Psicólogos de Perú.

Aunque no existen estadísticas oficiales para Costa Rica, un equipo de Calle 7 Informativo (C7I) salió a las calles del centro de Cartago para conocer si este fenómeno también se presenta en el país (ver nota completa en el video adjunto).



“Me da como ansiedad escuchar ese sonido de los mensajes. Se siente como que uno ocupa atender algo ya o que algo pasó. A veces, lo pongo en silencio por lo mismo”, explicó María José Arguedas, vecina de la Vieja Metrópoli.



Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el uso excesivo de dispositivos electrónicos está vinculado con niveles elevados de ansiedad y estrés. Además, el Journal of Social and Clinical Psychology señala que el uso constante de aplicaciones de mensajería y redes sociales incrementa la fatiga mental y la dificultad para desconectarse.



Ante esta situación, el doctor Rodrigo Fernández, psicólogo clínico especializado en salud digital, recomienda: