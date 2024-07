¿Es mejor comprar carro o un ‘leasing’? Experto analiza ambas opciones

Periodista: David Sibaja.

El leasing es una figura que utilizan los bancos, en la que ofrecen carros por medio de un contrato con el pago mensual de cuotas, pero el vehículo está a nombre de la entidad bancaria y no del deudor.



Luis Vargas, economista del Colegio de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, explicó las diferencias entre el leasing y la compra de un vehículo (ver nota completa en el video adjunto).



Por un lado, ilustró la adquisición de un carro con el siguiente ejemplo: un vehículo que cuesta $20.000 con una tasa de interés anual del 12% paga $230 al mes; a eso hay que sumarle el pago de seguros y costos administrativos del banco.

La otra opción es el leasing. Vargas indica que la pérdida de valor y los seguros los asume el banco, pero también hay factores negativos, ya que los plazos tienden a ser más largos y el carro, técnicamente, nunca será del deudor hasta que termine el pago completo.

“Si la persona no tiene la capacidad de pago para continuar con el leasing, los abonos que ha hecho no los va a recuperar, porque es como un alquiler, por lo tanto, no se devolverá nada del dinero que se ha pagado”, concluyó el experto.