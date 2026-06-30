Electrodomésticos y errores cotidianos que pueden provocar descargas eléctricas

Los videos que circulan en redes sociales no solo generan impacto, también buscan advertir sobre los riesgos eléctricos en el hogar. Uno de los artefactos más comunes, la lavadora, puede convertirse en un peligro mortal si no se utiliza con las precauciones adecuadas, ya que combina electricidad y agua.

Más allá del riesgo de manipularla con los pies descalzos, especialistas advierten que hay prácticas frecuentes que aumentan la probabilidad de una descarga eléctrica, como bañarse mientras la lavadora está en funcionamiento, usar extensiones eléctricas inadecuadas, conectar varios equipos en un mismo tomacorriente o manipular enchufes con las manos húmedas (ver video adjunto).

En redes también se publican casos que evidencian la gravedad de estos accidentes, como el de un hombre que sufrió una fuerte descarga eléctrica mientras lavaba su motocicleta.

Según datos de la Cruz Roja Costarricense, en los primeros seis meses del año se registraron 25 emergencias por electrocución, mientras que el Cuerpo de Bomberos atendió otras 12.

Las autoridades insisten en extremar precauciones en el uso de electrodomésticos para evitar accidentes dentro del hogar.



