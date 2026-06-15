El precio de las vacaciones obliga a muchas familias ticas a cambiar sus planes

Las vacaciones representan uno de los principales espacios de descanso y recreación para las familias costarricenses, pero el costo continúa siendo una de las mayores barreras para quienes desean viajar dentro del país.



De acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), una familia de cuatro personas gasta entre ¢187.887 y ¢212.424 en promedio por tres días de vacaciones. Esto equivale a un costo de entre ¢27.070 y ¢29.985 por persona por noche (ver video adjunto).



Mientras algunas familias logran ahorrar para disfrutar de unos días fuera de casa, otras deben optar por actividades más económicas que se ajusten a sus posibilidades financieras.



El elevado costo de vacacionar dentro de Costa Rica también ha impulsado el aumento de viajes al extranjero. Según cifras del ICT, las salidas de costarricenses hacia otros países pasaron de 324.381 en 2020 a 1.501.940 en 2025.



Entre los destinos nacionales más visitados por los costarricenses durante los períodos de descanso destacan Puntarenas, Guanacaste, Jacó, Limón, La Fortuna, Tamarindo y Manuel Antonio.



Las vacaciones de medio período escolar de este año se realizarán del 6 al 17 de julio, mientras que las de fin de año iniciarán el 10 de diciembre de 2026 y se extenderán hasta el comienzo del curso lectivo 2027, según el Ministerio de Educación Pública.