El Niño y La Niña: dos fenómenos climáticos con efectos opuestos

El fenómeno de El Niño ya se siente en el país con temperaturas más altas y una disminución de las lluvias en varias regiones. Sin embargo, aunque ambos son ampliamente conocidos, muchas personas todavía confunden las diferencias entre El Niño y La Niña.



Los dos fenómenos se originan en el océano Pacífico y forman parte de un mismo sistema climático, pero sus efectos son distintos.



Mientras El Niño suele generar condiciones más cálidas y secas, La Niña se relaciona con un aumento de las precipitaciones y un mayor riesgo de inundaciones (ver video adjunto).



Especialistas en meteorología explican que estas variaciones influyen directamente en sectores como la agricultura, el abastecimiento de agua y la gestión de emergencias.



Además, el seguimiento de estos fenómenos permite anticipar posibles escenarios climáticos y tomar medidas preventivas ante eventuales afectaciones.



Conocer sus características y diferencias facilita la comprensión de los cambios que experimenta el clima y de los efectos que pueden presentarse en distintas regiones del país.