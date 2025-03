El gran negocio de la ropa americana

Periodista: Rubén McAdam.



Un video capturado por periodistas de la BBC retrata a un grupo de personas en Ghana peleando por unas pacas de ropa americana. Si bien en Costa Rica no se registran imágenes como esas, sí hay una demanda muy grande por estos productos, especialmente entre personas jóvenes (ver nota completa en el video adjunto).



“A mí me encanta americanear. Me encanta la experiencia de estar horas y horas buscando ropa. Encuentro piezas únicas y a precios muy bajos. A mí me encanta, yo soy fan”, expresó Ana Paula Sánchez, una estudiante de la Universidad de Costa Rica.



El negocio es tal, que en Costa Rica se importan anualmente 60 millones de dólares en mercadería, según datos de Procomer.

Más de cuatro millones de toneladas de ropa de segunda mano se comercializa cada año y Centroamérica se convirtió en el mercado de acogida de textiles procedentes de Estados Unidos y Canadá desde la década de 1990, revela un estudio de la consultora americana Garson And Shaw.



“Nuestro reporte estima que en los primeros años de la década de 2040, el sector de la ropa usada tendrá más de tres millones de empleos en los cuatro países estudiados de Centroamérica y generará cerca de $200 millones en beneficios a través de impuestos”, explicó la firma.



El gusto por la ropa americana va más allá de una simple moda. Ya es un movimiento que reúne a cientos de personas. Un grupo de cinco jóvenes estudiantes de la Universidad de Costa Rica creó un colectivo llamado Dumpster, donde la idea principal es intercambiar ropa.



“Dumpster es una manera de encontrar un espacio de moda circular, de una forma de conseguir ropa y deshacerse de ropa que uno ya no quiere sin tener que gastar plata”, explicó el director de Dumpster, Matías Coto.



Adair Méndez, Luis Diego Muñoz, Lucía Leiva y Ana Paula Sánchez conforman el resto del equipo. Ahora se dedican a organizar intercambios de ropa entre estudiantes; prendas que, en su mayoría, fueron adquiridas en tiendas de ropa de segunda mano.



Ellos crearon un movimiento bastante grande alrededor de la ropa americana, todo lo hacen sin fines de lucro. Sin embargo, este tipo de productos sí es un negocio redondo en Costa Rica, porque la industria de ropa usada creció por un valor de 274 millones de dólares en 10 años, según un estudio de Garson And Shaw.