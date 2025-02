El dinero como testigo: la historia de Costa Rica contada por sus billetes

Periodista: Rubén McAdam



Toda la historia de Costa Rica está registrada en papel, pero no en libros ni documentos, sino en billetes y monedas. Un equipo de Calle 7 Informativo visitó el Museo de Numismática del Banco Central de Costa Rica, donde el dinero se convierte en testigo del pasado del país.



El recorrido es un viaje cronológico que muestra los distintos medios de pago utilizados en Costa Rica a lo largo del tiempo. Desde el cacao, las chaquiras y los boletos de café hasta las monedas y billetes modernos, cada pieza refleja una parte fundamental de la historia económica y social del país.



El museo presenta siete temáticas que explican la evolución de los sistemas de pago. Una de las curiosidades es que en 1709 el cacao se convirtió en moneda oficial, mientras que en Santiago de Talamanca, durante el siglo XVII, cinco chaquiras de vidrio equivalían a un real. Estos objetos no solo eran utilizados para el comercio, sino que también reflejaban el intercambio cultural de la época.



La exhibición también muestra cómo, antes de la independencia, en Costa Rica circularon monedas de otros países que fueron reselladas para su uso local. Con la llegada de la República Federal Centroamericana y la consolidación del Estado costarricense, surgieron nuevas monedas y billetes propios.



Uno de los objetos más llamativos de la colección es la primera moneda acuñada en Costa Rica, que estuvo en circulación entre 1825 y 1831. Su particularidad radica en que llevaba el diseño no autorizado de una palmera en su reverso, convirtiéndola en una pieza única dentro de la historia numismática del país.



Otro elemento destacado es la historia de los boletos de café, utilizados en la Meseta Central a finales del siglo XIX. Estos pequeños papeles funcionaban como una forma de pago dentro de las fincas cafetaleras y fueron parte del auge económico que impulsó el desarrollo de Costa Rica.



A través de esta exhibición, el Museo de Numismática ofrece una mirada al pasado financiero del país, permitiendo comprender cómo el dinero ha influido en la vida cotidiana de los costarricenses a lo largo de los siglos.



Para conocer más detalles de este recorrido histórico, repase la información ampliada en el reportaje de Calle 7 Informativo que aparece en la portada de esta nota.