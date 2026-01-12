El ‘boom’ de las ópticas en Costa Rica: hay zonas que tienen hasta 18 en un kilómetro

Se han apoderado del país: el auge de las ópticas es evidente y basta con revisar la aplicación Google Maps para comprobarlo.



Entre el parque La Merced y la Plaza de la Cultura hay 18 ópticas registradas en la aplicación, distribuidas en un tramo de apenas 1.000 metros. En la Avenida 1, en menos de 50 metros, se ubican la Óptica Iris; al frente, la Óptica Vitra; a su lado, la Óptica HD, y en una esquina la clínica Asembis (ver video adjunto).



En Costa Rica hay 792 ópticas registradas ante el Colegio de Optometristas. Por provincia, San José encabeza la lista con 307; le siguen Alajuela con 162, Heredia con 95, Cartago con 93, Puntarenas con 50, Guanacaste con 43 y Limón con 42.



La Organización Mundial de la Salud recomienda contar con un especialista en Optometría por cada 10.000 habitantes; en Costa Rica, la proporción es de uno por cada 6.600, es decir, estamos por encima del promedio sugerido.



Otro detalle por considerar es que el precio de los lentes no está regulado en el país. Únicamente existe control sobre el examen de la vista, cuyo costo mínimo es de ₡5.200.



“Es importante que el usuario sepa que en cada óptica debe haber un regente presente, al igual que en una farmacia, con la diferencia de que el optometrista sí puede dar consulta, hacer un diagnóstico y brindar recomendaciones”, explicó Adrián Chavarría, presidente del Colegio de Optometristas de Costa Rica.



En la Caja Costarricense de Seguro Social, las citas por problemas visuales pasaron de 2.568 en 2020 a 9.637 el año anterior, según la institución. Además, se estima que ocho de cada diez personas presentan algún deterioro en su salud visual.