El bloqueador solar está plagado de impuestos

19 de enero de 2023, 16:43 PM

Periodista: Joshua Quesada.



Para muchas personas es un verdadero lujo comprar bloqueador solar por su alto precio e impuestos. Lo más preocupante: dos diagnósticos al día llegan a la Caja Costarricense de Seguro Social por cáncer de piel.



Lázaro Navarrete tiene 22 años de trabajar como cuidacarros. Esta labor lo expone mucho al sol y, en algunos casos, sin protección, ya que a él se le dificulta comprar el producto adecuado.



“Bloqueador me aplico en la mañana, cuando arribo aquí (su lugar de trabajo), a las 8 a. m., y ya a las 11:30 me vuelvo a aplicar. Para que me proteja: gorras y esas cosas (refiriéndose a sus mangas)”, asegura el trabajador.