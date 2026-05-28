El auge de vivienda que transforma a Grecia en uno de los cantones más codiciados del país

Grecia, ubicado en la provincia de Alajuela, se consolida como uno de los cantones más atractivos para quienes buscan construir vivienda propia o realizar inversiones inmobiliarias en Costa Rica.

Según datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), Grecia figura entre las zonas con mayor actividad constructiva durante el último año, junto a Santa Cruz y Carrillo, en Guanacaste, y San Carlos, también en Alajuela.

Vecinas consultadas en la capital coincidieron en que prefieren residir en zonas costeras o montañosas, donde predomina la tranquilidad por encima del ruido y la agitación urbana.

¿Qué tienen estos lugares que los convierte en puntos ideales para vivir o invertir? Especialistas señalan que factores como el clima, el acceso a servicios, la tranquilidad, la plusvalía y el crecimiento comercial inciden directamente en la decisión de las familias y los desarrolladores.

A nivel nacional, Costa Rica registró más de 44.000 obras de construcción durante el 2025, cifra que representa un crecimiento del 7,7% respecto al año anterior, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Las casas continúan siendo el principal tipo de construcción habitacional en el país, con más de 699.000 metros cuadrados registrados en el último año.

Las viviendas de entre 40 y 70 metros cuadrados son las más edificadas, principalmente por su costo accesible y la facilidad que ofrecen a las familias para adquirirlas. Pese a sus dimensiones compactas, estas propiedades contemplan entre dos y tres habitaciones, dos baños, sala, comedor y cocina con distribuciones funcionales.

Este comportamiento refleja nuevas tendencias de vivienda que apuntan hacia la practicidad, la seguridad y la cercanía con centros urbanos y comerciales.

Repase la información completa en el reportaje que aparece en la portada de este artículo.