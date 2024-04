EE. UU. se prepara para invasión de chicharras, ¿puede pasar lo mismo en Costa Rica?

15 de abril de 2024, 11:10 AM

En el país, existen 28 especies de chicharras, aunque no todas emergen al mismo tiempo.

“Al menos en el trópico, no es común que se vean esos procesos; sino que hay un incremento de la temperatura o que las condiciones sean adecuadas, entonces ellas emergen”, explicó Guevara.

Son insectos inofensivos que viven bajo tierra y salen a la superficie para reproducirse. El sonido que escuchamos es el de los machos atrayendo a las hembras.



Si encuentra estos insectos en su jardín, no los mate. Son alimento para otros animales y no debe preocuparse, ya que no habrá una invasión como la que se espera en Estados Unidos.