Dueños colocan postes por miedo a choques contra su casa

Periodista: David Sibaja.



Nadie está exento de que un vehículo se le meta a la casa por un accidente de tránsito, sino que lo digan en Curridabat: en una misma vivienda han ocurrido siete choques diferentes; la pared muestra la pesadilla de estos vecinos (ver nota completa en el video adjunto).



Para evitar estos actos, muchos recurren a colocar postes de metal rellenos de concreto. Sinyen Sánchez trabaja todos los días pendiente desde su ventana y suplicando para que no ocurra un accidente; por las dudas, los dueños del comercio colocaron estos rieles en la esquina.



“Poner los postes ayudó a que se baje la intensidad de los choques, aquí a cada rato se metían en la esquina”, dijo Sánchez.



Colocar estos postes podría ser gratis: las municipalidades, al menos en Curridabat, dan un servicio de asesoría para que usted se proteja no solo de choques, sino de vehículos que estacionen sobre su acera. Para hacerlo, puede ir y solicitar que le instalen los dispositivos en su propiedad, respetando las medidas oficiales.



“Se respeta la distancia del ancho de los tubos en la colocación, que es de 150 centímetros y una altura más o menos de 30 centímetros, y se deben colocar en sitios estratégicos, sin dañar las zonas verdes de los vecinos”, dijo a Calle 7 Informativo Dinia Campos, inspectora de movilidad de Curridabat.



Y si no los ha puesto y sufre un accidente, aquí también le decimos cómo debe proceder para denunciar al conductor que le dañe su casa.



“Es importante que se presente a declarar dentro de los 10 días siguientes al evento y que lleve, ojalá, una cotización o una proforma de lo que podría ser el costo de reparación de los daños sufridos en la infraestructura de su casa. Es importante que, si hay voluntad de conciliar, ojalá esto se haga siempre dentro de la audiencia con la presencia del juez”, explicó el abogado Andrés Ávalos.



80.150 choques se atendieron el año pasado en el país, entre vehículos y contra estructuras que podrían ser su vivienda.