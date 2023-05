Docente que estafó a padres llevaba 25 años trabajando en diferentes escuelas

“Llegó el momento en la reunión que él solicitó plata para el pago de unos libros. La mayoría de padres vinimos y cancelamos los libros. Algunos no tenemos comprobantes, no firmó y él nos estafó porque, después de que entró Semana Santa, él no apareció nunca, se llevó la plata”, indicó Shirley Daniels, madre de uno de los estudiantes.