¿Discriminación en 'Yo soy Betty, la fea'? Conozca los recursos de amparo más curiosos

Por Calle 7 Redacción | 15 de julio de 2022, 18:30 PM

Por poco, un recurso de amparo impide a los costarricenses disfrutar de "Yo soy Betty, la fea". La famosa telenovela colombiana terminó acusada de discriminar a los feos en la Sala Constitucional, en el 2001.

Los magistrados rechazaron de plano el recurso, una semana después de que un estudiante de Psicología lo presentara.

No solo esta serie se ha visto en una situación de este tipo, también famosas canciones. Los magistrados tuvieron que analizar un recurso contra Paquita la del Barrio y su tema "Rata de dos patas". En 2019, una fundación de apoyo al hombre trató de que la cantante mexicana no se presentara en el país. Este caso no pasó a más y la oriunda de Veracruz cantó sin inconvenientes.

Es importante recordar que cualquier persona puede presentar un recurso, sin profundizar en el tema.

“Aquí no se necesitan abogados, decir cuál es el derecho vulnerado, en qué artículo está ese derecho, aquí la gente presenta su caso sin necesidad de dar mucho detalle”, explicó Alonso Mata, periodista de la Sala Constitucional.

Las denuncias insólitas no terminan ahí y hasta el Saprissa llegó a la Sala IV: un aficionado presentó un recurso contra el equipo porque no lo dejaron ingresar al Estadio Nacional con una bandera del Che Guevara, en 1998.

Repase la nota completa en el video adjunto.