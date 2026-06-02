Desde los 10 años: CCSS garantiza acceso gratuito a preservativos en todo el país

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entrega preservativos de forma gratuita a personas de todas las edades, una medida que cuenta con una percepción positiva entre la ciudadanía, que la considera una acción responsable para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (ITS).

En el marco de sus programas institucionales de salud sexual y reproductiva, la CCSS atiende a adolescentes de entre 10 y 19 años, quienes pueden acceder a orientación médica y a métodos de protección en distintas clínicas y centros de salud del país.

Las cifras institucionales reflejan una distribución sostenida a lo largo de los últimos años. En 2023 se entregaron más de 10.000 preservativos masculinos tradicionales; en 2024 la cifra alcanzó cerca de 9.900 unidades, y entre enero y mayo de 2025 ya se han distribuido más de 4.000. En cuanto a los preservativos extrafuertes, se registraron más de 2.700 entregas en 2023, más de 2.400 en 2024 y más de 800 en lo que va de 2025.

Los preservativos femeninos también forman parte de la oferta. En 2023 se entregaron 124 unidades, cifra que en 2024 superó las 200.

Según explicó la doctora Tannia Hanson, jefa de farmacia de la Clínica de Tibás, los preservativos gratuitos se solicitan directamente durante la consulta con el médico tratante, quien brinda la orientación correspondiente según cada caso.

Además de los preservativos, la institución promueve métodos anticonceptivos de larga duración como el Implanon NXT, un implante subdérmico disponible dentro de los programas de planificación familiar. Isabell Guevara, usuaria de este método, indicó que el proceso para colocárselo fue sencillo y estuvo acompañado de orientación médica en todo momento.

Los resultados de estas estrategias también se reflejan en las estadísticas de embarazos adolescentes. En 2023 se registraron 4.560 nacimientos en adolescentes, mientras que en 2024 la cifra descendió a 4.055. No obstante, en la región Pacífico Central se contabilizaron más de 3.500 embarazos adolescentes entre 2020 y 2024, lo que evidencia que aún persisten zonas con alta incidencia.

La CCSS mantiene activos sus programas de salud sexual y el acceso gratuito a métodos de protección como parte de sus estrategias para fortalecer la prevención y reducir los riesgos en la población joven costarricense.

