Descubra cuántas veces puede usar su ropa antes de lavarla

Periodista: David Sibaja.



Cada vez que usted lava su ropa, gasta alrededor de 50 litros de agua, o sea, si lo hace tres veces a la semana, su consumo es de 150 litros solo por llenar el tanque de la lavadora (ver nota completa en el video adjunto).



Sentada en la plazoleta de Cartago, encontramos a Esmeralda Hernández, muy bien vestida con su pantalón, blusa y un abrigo; por eso, quisimos saber: ¿cuántas veces usa esa ropa antes de lavarla?



Según ella, el pantalón es el que más utiliza, entre dos o tres veces, pero la blusa la lava de inmediato, lo mismo que el abrigo porque es de un color claro.



Existen prendas que usted no necesita lavar después de usar, es más, Hernández no andaba tan mal con las frecuencias: los pantalones de mezclilla pueden usarse entre seis y diez veces antes de lavarse, mientras que las chaquetas o abrigos que no tienen un contacto directo con la piel, aguantan unas seis usadas antes de echarlas a la lavadora; las blusas, por su parte, se pueden usar hasta dos veces; pero la ropa interior se debe lavar después de un uso, según un informe de la empresa Whirpool.



Veámoslo ahora desde el punto de vista del ahorro: si gastamos 50 litros cada vez que llenamos la lavadora, entonces, ¿qué deberíamos hacer para tener un mejor manejo de los recursos?



“Es importante hacer una programación de lavado una vez a la semana y que todos los miembros de la familia lo adopten”, explicó Milena Torres, encargada de ambiente de la Municipalidad de Cartago.



Nueve de cada 10 prendas que usted tiene suelen deteriorarse por un sobrelavado, entonces revise bien su ropa y no lave tan seguido, así ahorra agua, luz y dinero.