¿De primera, segunda o tercera? Aprenda a diferenciar el tipo de tomate que compra

Periodista: David Sibaja.

Es una fruta que no puede faltar en la bolsa de compra, así sea que suba o baje de precio. El tomate está presente en desayunos, almuerzos y cenas. En el mercado, se venden tres tipos: de primera, segunda o tercera.

¿Sabe usted cómo diferenciarlos? Un equipo de Calle 7 Informativo (C7I) fue a la ciudad y le preguntó a los consumidores; pero ninguno de los entrevistados supo contestar.

Guillermo Rodríguez, vendedor, explicó a este medio que la gente casi nunca pregunta por el tipo de tomate que compra; se decide, más que todo, por el precio más bajo (ver nota completa en el video adjunto).

“Ahora, como está el precio caro, mucha gente no pregunta. La gente no pregunta si es primera, si no es primera”, aseguró Rodríguez.