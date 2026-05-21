Curridabat busca unir distritos con nueva ruta de autobús

En Curridabat buscan agilizar el transporte público, un servicio que muchos usuarios han dejado de lado debido a las complicaciones para trasladarse de un punto a otro dentro del cantón.



Según vecinos consultados, algunos prefieren utilizar plataformas de transporte privado o vehículo propio, ya que consideran que el servicio de autobús resulta incómodo y poco eficiente para sus necesidades diarias (ver video adjunto).



Ante este panorama, la Municipalidad de Curridabat trabaja en el desarrollo de un proyecto que pretende conectar cuatro distritos del cantón mediante una ruta de autobús interdistrital, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de miles de usuarios.



El alcalde explicó que la iniciativa busca solucionar uno de los principales problemas de movilidad en la zona: la necesidad de tomar hasta dos buses para llegar al centro de Curridabat.



“La idea es contar con un bus interdistrital que permita una conexión más fluida entre los distritos de Curridabat, Sánchez, Granadilla y Tirrases”, señaló el jerarca.



Aunque el plan ha sido presentado como una propuesta ambiciosa para mejorar la movilidad, lo cierto es que la municipalidad aún no logra concretar el proyecto, cuyo objetivo inicial es beneficiar a cerca de 5.300 usuarios diarios.



Además, se proyecta que las unidades tengan una frecuencia aproximada de 15 minutos y que el servicio opere de lunes a domingo.



Desde el gobierno local aseguran que la iniciativa no solo pretende mejorar los desplazamientos dentro del cantón, sino también impulsar el comercio local, fortalecer el turismo y fomentar una mejor convivencia urbana.



De concretarse, el plan podría incentivar a muchos conductores a dejar sus vehículos en casa, reducir las presas y beneficiar a cientos de personas que dependen diariamente del transporte público. Sin embargo, aunque inicialmente se esperaba que avanzara este mismo año, el panorama luce complejo y, mientras no se materialice, los principales afectados continúan siendo los usuarios.