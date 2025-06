¡Cuidado con las preguntas trampa en su próxima entrevista de trabajo!

Buscar trabajo implica enfrentar momentos decisivos, y uno de los más importantes es la entrevista. Pero ¿qué pasa cuando el reclutador lanza una pregunta que parece no tener sentido?



Preguntas como “¿Cuántas bolitas de tenis caben en un autobús escolar?” pueden parecer fuera de lugar, pero son reales. Así lo vivió una joven en Cartago, quien contó que durante una entrevista en una empresa médica le preguntaron cuándo dejó de operar el tren en Costa Rica.



Se trata de preguntas capciosas, diseñadas para descolocar al aspirante. Aunque parecen absurdas, su objetivo es evaluar cómo se enfrenta una persona a lo inesperado.



“Es para medir el nivel de desarrolladas que tiene usted las habilidades estratégicas, nos referimos al pensamiento crítico a la hora de responder, su creatividad, si usted de buenas a primeras dice que no sabe, eso es una parte negativa que está dando porque ni siquiera lo intentó”, explicó Carmen Meléndez, vocera de la empresa CINDE.



Otras preguntas comunes son: “¿Cuántos litros de pintura necesita para cubrir un avión?”, “Si fueras una aplicación, ¿cuál serías?” o “¿Qué haría si se queda sin internet en medio de un proyecto clave?”. No existen respuestas correctas o incorrectas, pero lo que sí se mide es la actitud, la creatividad y la capacidad de análisis del postulante.



Actualmente, más de 168.000 personas siguen buscando trabajo en Costa Rica. Y este tipo de preguntas pueden ser la diferencia entre seguir en el proceso o quedar fuera.



Si quiere conocer más ejemplos y entender por qué las empresas aplican estas estrategias, repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.