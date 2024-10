Cuarta parte de sitios de Internet creados desde 2013 dejó de existir

Periodista: Rubén McAdam.



Con un clic y de forma repentina, muchas páginas en Internet están desapareciendo. Una cuarta parte de los sitios web creados en los últimos 10 años dejaron de existir, según un estudio realizado por el centro de investigación PEW.

La mitad de los artículos a los que enlaza Wikipedia ya no son accesibles porque fueron borrados, también revela el estudio.



Por ejemplo, si usted tenía una foto que únicamente había subido a la red social “Hi-5”, la fotografía ya dejó de existir para siempre debido a que este sitio ya no funciona.



Dependientes del Internet



Un equipo de Calle 7 Informativo (C7I) le consultó a un grupo de personas sobre sus preferencias para guardar documentos. La gran mayoría de los entrevistados asegura que prefieren, por comodidad, tenerlos todos en digital, sin importar qué tan importantes sean estos archivos.



Otro ejemplo de qué tan dependientes nos volvimos de la era digital. ¿Se acuerda de los álbumes de fotos? C7I visitó un estudio fotográfico en San Antonio de Belén, famoso en la zona por vender estos álbumes en gran cantidad. Ahora, cuesta encontrarlos.



“Son muy escasos, los que tenemos aquí nos tocó traerlos de Colombia. Son un poco difíciles de conseguir. Los pequeñitos sí son muy difíciles de conseguir y no los traemos”, explicó la fotógrafa Valentina Giraldo.



¿Cómo funciona el Internet?



Internet y sus datos son almacenados de forma física en enormes servidores ubicados en distintas partes del mundo. El informático mexicano, Javier Musk, explica que estas torres, llamadas servidores, funcionan igual que las casetillas de los peajes en las autopistas: tienen una capacidad limitada y se pueden llegar a saturar; por lo que, a veces, hay que liberar espacio o, siguiendo el ejemplo, abrir los peajes y liberar a los autos.



Es decir, cuando las torres que almacenan la información en Internet se saturan, hay que borrar estos datos, para liberar espacio y dar pie a crear nuevos sitios online; además de que es muy caro mantener estas páginas funcionando en la web.