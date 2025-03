¿Cuánto leen los ticos? Cinco de cada 10 personas solo lo hacen por trabajo o estudio

Heidy, una vecina de Escazú, le aseguró a Calle 7 Informativo que ama la lectura, pero cuando le consultaron por su libro preferido, tardó en contestar. Luego se le preguntó por sus hábitos de lectura y confesó que hace más de un año no termina uno. A pesar de autodenominarse como una ávida lectora, lo cierto es que esta realidad es otra.



Lo que le sucede a Heidy no es un caso aislado. En realidad, refleja la realidad de toda la sociedad costarricense. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Imagínese que cinco de cada 10 costarricenses leen solo si tienen que hacerlo, por estudio o por trabajo. Por otro lado, cuatro de cada 100 costarricenses leen al menos un libro al año, según la Universidad de Costa Rica (UCR).



De acuerdo con la encuesta de Actualidades 2022 de la UCR, se afirma que, en promedio, las personas lectoras consumen cuatro libros y medio al año. Sin embargo, en las pruebas PISA de los últimos años, el país obtuvo la nota más baja desde 2009 en el apartado de lectura.



El periodista Rubén McAdam puso en evidencia los hábitos de lectura de los costarricenses. Él llevó a cabo la dinámica: “Recomiéndame un libro y yo le regalo otro”. Pocas fueron las personas que completaron la actividad, ya que no se les ocurría un título, a pesar de haber mencionado previamente que eran buenos lectores.



