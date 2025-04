Crece preocupación por virus del distemper en perros

Estamos seguros de que sus mascotas son muy importantes para usted; por eso, le vamos a hablar de un padecimiento alarmante conocido como distemper.



El distemper o moquillo canino es una enfermedad contagiosa que afecta a los perros, por eso tome en cuenta lo siguiente (ver nota completa en el video adjunto).



¿Cómo se identifica?



“Sus animales empiezan a presentar signos respiratorios, van a tener alteraciones como rinitis, conjuntivitis y erupciones en la piel, en las que van a tener pústulas, alteraciones en las almohadillas plantares”, explicó la médica veterinaria Andrea Azofeifa, quien forma parte del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica.



¿Cómo se puede combatir el distemper?



“Lo que tratamos los médicos es la sintomatología clínica, si tenemos sintomatología digestiva nos enfocamos en esos signos”, amplió el médico veterinario Leo Solórzano.



¿Qué cuidados deben tener los dueños de mascotas con los animalitos?



“Tratemos de controlar los paseos de nuestras mascotas, si sabemos que por la zona hay un brote, no saquemos a nuestras mascotas, no tengamos contactos con perros de la calle para evitar el contagio de esta enfermedad viral”, dijo Solórzano.



Aunque el distemper es comparable con el sarampión, no existe prueba de contagio entre animales y humanos al contacto, pero preste atención si su mascota vive rodeada de animales silvestres como zorros, porque son portadores de esta enfermedad.