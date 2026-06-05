Costa Rica tiene tasas de interés favorables, pero el sueño de casa propia aún cuesta caro

Tener una casa propia, especialmente una vivienda de alto valor, continúa siendo uno de los principales sueños de miles de costarricenses. Sin embargo, muchas personas consideran que factores como las tasas de interés, los largos plazos de financiamiento o las dificultades para acceder al crédito representan barreras para alcanzar esa meta.



No obstante, los datos reflejan una realidad distinta. Costa Rica se ubica entre los países con las tasas de interés de referencia más bajas del continente, ocupando el segundo lugar en un ranking elaborado con información de bancos centrales recopilada por U.S. Global Investors (ver video adjunto).



Actualmente, la tasa de política monetaria del país es de 3,25%, solo superada por Canadá, cuya tasa se sitúa en 2,25%. Detrás de Costa Rica aparecen Estados Unidos con 3,75%, México con 6,50%, Colombia con 11,25%, Brasil con 14,50% y Argentina con 29%.



Los especialistas explican que la tasa de política monetaria funciona como una referencia para el cálculo de los créditos. Sin embargo, las entidades financieras incorporan otros elementos, como márgenes de ganancia, costos administrativos y evaluaciones de riesgo, lo que incrementa el monto final que pagan los consumidores.



Para comprender mejor el impacto de estos factores, basta con analizar un caso hipotético. Si una persona financia una vivienda de ₡60 millones a un plazo de 30 años con una tasa cercana al 8% anual, una de las más frecuentes en el mercado hipotecario, la cuota mensual rondaría los ₡440.000.



Al término del financiamiento, el monto desembolsado alcanzaría aproximadamente los ₡158 millones. Esto significa que, aunque la vivienda tenía un valor inicial de ₡60 millones, el comprador terminaría pagando cerca de ₡98 millones adicionales únicamente en intereses.



Los expertos recomiendan analizar cuidadosamente las condiciones de los préstamos antes de asumir una deuda de largo plazo y revisar si puede pagar la deuda aun si aumentan la tasa.



De acuerdo con la más reciente Encuesta de Actualidades de la Universidad de Costa Rica (UCR), un 14% de los costarricenses mantiene actualmente un crédito para vivienda, mientras que un 15% ha solicitado financiamiento para la compra de un vehículo.