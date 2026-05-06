Costa Rica: el país que más trabaja, pero menos gana por hora en la OCDE

Trabajar más horas no siempre significa ganar más. Esta premisa resume con precisión la realidad del mercado laboral costarricense.

Costa Rica registra una jornada laboral de más de 2.170 horas al año, lo que coloca al país como el segundo con mayor carga de trabajo dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), superado únicamente por México. Sin embargo, ese esfuerzo no se refleja en mayores ingresos para los trabajadores.

La clave está en la productividad, es decir, cuánto dinero genera una persona por cada hora trabajada. En Costa Rica, esa cifra ronda entre los 20 y los 25 dólares por hora, mientras que el promedio de la OCDE supera los 60 dólares, y en algunos países europeos alcanza los 80 o más. La brecha es contundente: se trabaja más, pero se produce menos.

Detrás de esta situación hay factores estructurales. El menor acceso a tecnología, las brechas en capacitación y las deficiencias en la organización del trabajo son algunos de los elementos que explican por qué el volumen de horas laboradas no se traduce en mayor riqueza por trabajador. El impacto se siente de forma directa en los bolsillos: muchos costarricenses reconocen que pasan gran parte del día trabajando, pero perciben que el dinero no les alcanza.

El diagnóstico de los especialistas es claro: el reto del país no pasa por extender la jornada laboral, sino por mejorar lo que se produce en cada hora de trabajo. Mientras esa brecha de productividad no se cierre, Costa Rica seguirá siendo uno de los países que más trabaja, pero no uno de los que mejor remunera por hora.



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