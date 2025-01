¿Cortar el cabello en luna llena afecta su crecimiento?

Periodista: Berny Jiménez.



Estos temporales hicieron que, en noviembre anterior, Jackeline decidiera cortarse el cabello. “Mi abuelo me decía que en luna menguante no me cortara el cabello, pero realmente no sé si será cierto”, contó a Calle 7 Informativo.



¿Será que su cabello crece dependiendo de la posición de la Luna? Para Paula Patiño, terapeuta experta en Medicina Ancestral, sí es cierto.

“Las lunas han sido tomadas en cuenta para aspectos de agricultura, podas, cortes, cosechas y más, y nuestro cabello es como una planta. Nosotros, además de ser un 70% agua, debemos tomar en cuenta que así como la Luna influye en el océano, también lo hace en nuestro cabello”, explicó.

Para la estilista Mónica Ugalde, más allá del día, lo que influye son los cuidados que usted tenga al realizarse un corte.

“Más allá de cortarlo en un día caluroso, en luna llena o con agua de lluvia, lo que importa es la calidad de los productos que nos apliquemos”, agregó.

Para algunas mujeres, la mano de la persona que realice el corte también influye, algo en lo que las expertas no coinciden, ya que mientras Patiño señala que la intención de la persona que corta el cabello tiene peso, Ugalde hace un llamado a prestarle atención a la técnica, más que a la persona.



Sin embargo, lejos de esta creencia, ambas coinciden en que la confianza y el profesionalismo son los aspectos más importantes para que su corte no se vuelva en su contra y evitar así una reinversión.