Corrientes de resaca: el peligro invisible que amenaza a bañistas

Lo que a simple vista parece una zona tranquila del mar, sin olas y con un tono más oscuro, puede convertirse en una trampa mortal. Se trata de una corriente de resaca activa, un fenómeno que cada año cobra vidas en las costas del país (ver video adjunto).

Durante un recorrido realizado en el Pacífico, se logró identificar claramente cómo lucen estas corrientes tanto desde la orilla como desde el aire. A diferencia del oleaje constante, las corrientes de resaca se presentan como canales aparentemente calmados, lo que engaña a los bañistas y los expone al peligro.

Con el apoyo de dos guardavidas, se explicó cómo reconocerlas: desde afuera, se observan como franjas de agua más oscuras y sin rompimiento de olas; desde el cielo, se visualizan como corrientes que se adentran en el mar, formando un “canal” entre el oleaje.

Los expertos son enfáticos: lo primero es mantener la calma. Luego, debe pedir ayuda levantando los brazos y haciendo señales visibles para alertar a quienes se encuentren en la playa.

Mientras llega asistencia, la recomendación es flotar para conservar energía y dejar que la corriente lo desplace. Posteriormente, se aconseja nadar en paralelo a la orilla —no contra la corriente— hasta salir del canal y poder regresar a tierra firme con mayor seguridad.

Ante este panorama, las autoridades hacen un llamado urgente a la precaución, especialmente en temporada alta. Reconocer una corriente de resaca y saber cómo actuar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.