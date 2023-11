Conductor que cayó a río demandará a empresa constructora y a Municipalidad de Cartago

“Era un sarán negro para empezar, lo que tenía eran unas tiras amarillas, pero, era un lugar muy oscuro y yo tenía tiempo de no transitar por ahí, no sabía que el puente lo habían quitado, tampoco había un rótulo metros antes que alertara que el puente estaba en construcción, no había nada”, dijo el conductor, quien prefirió no dar su nombre debido a la gran cantidad de ataques que ha recibido en redes sociales tras el accidente.