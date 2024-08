¿Cómo reacciona un hombre cuando le regalan una rosa?

Lucía Barquero es una florista cartaginesa con la que decidimos poner en práctica un experimento social para conocer cuál es la reacción de los hombres cuando les regalan una rosa.



Ella simula que se le desamarra el cordón del zapato y le va a pedir a un hombre que le sostenga la flor mientras ella se los ata. Después les dirá que esa flor es para ellos.



“Yo tengo más de 60 años y no había recibido una”, dijo uno de los consultados. Otro indicó: “Hace como 10 años una exnovia me regaló una”.



En Internet, recientemente se popularizó esta frase: “99% de los hombres nunca reciben una flor hasta el día de su funeral”.



Tres de cada 10 hombres en el mundo reciben flores de forma espontánea, según la Asociación Española de Floristas.



“La única flor que he recibido fue en 1985, de una novia que yo tenía en Palo Verde”, dijo uno de los entrevistados que reaccionó al experimento.



Regalar flores genera felicidad, aprecio y alegría. Su olor y recibir un regalo segrega dopamina en el cerebro, generando estas emociones.